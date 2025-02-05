Зеленський закликав пропагандиста Карлсона "припинити лизати зад Путіна"

Президент України Володимир Зеленський різко висловився про пропагандиста Такера Карлсона, який вбрав інтервʼю у російського диктатора Путіна і постійно поширює наративи російської пропаганди.

Свою думку Зеленський висловив в інтервʼю журналісту Пірсу Моргану.

Зеленський зазначив, що пропагандист Карлсон постійно повторює слова російського диктатора.

"Здається мені, йому треба глибше розуміти, що відбувається в Україні, припинити працювати на Путіна, припинити лизати його зад. Чесно", - заявив Зеленський.

Президент впевнений, що Карлсон навмисно дезінформує людей та повторює пропаганду Кремля.

Крім того, він відповів на закиди Карлсон про те, що в Україні переслідують християнські конфесії, зокрема московський патріархат.

Він заявив, що цю установу було виключено з Ради церков України самими конфесіями і влада не брала в цьому жодної участі.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зауважив, що як і всі українці, він "трохи втомився", але ні про яке виснаження через майже три роки війни не йдеться.

Ми раніше інформували, що Зеленський заявив про ймовірну зустріч з кремлівським диктатором Путіним.

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