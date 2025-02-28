Зеленський закликав Трампа не йти на компроміси з убивцею

Американський президент наполягає на необхідності для України укласти угоду з Росією.

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Дональда Трампа “не йти на компроміси з убивцею”, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Це сталося після того, як Трамп сказав українському президенту, що йому або потрібно укласти мирну угоду, або США "заберуться", тобто взагалі відстороняться від війни в Україні.

Раніше Трамп сказав Зеленському, що розмовляв з Путіним "декілька днів тому", додавши, що вважає, що президент Росії хоче укласти угоду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом нагадав, як Росія порушувала умови перемир’я, зокрема під час першого президентського терміну чинного господаря Білого дому.

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