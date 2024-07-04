Зеленський закликав Трампа розкрити плани щодо припинення війни в Україні

Президент готовий зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи план Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни з Росією, попередив, що будь-яка пропозиція повинна уникати порушення суверенітету нашої країни.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Bloomberg.

Зеленський заявив, що Дональд Трамп повинен запропонувати свій план швидкого завершення війни з Росією, попередивши, що будь-яка пропозиція повинна уникати порушення суверенітету країни, пише видання.

Президент України також звернув увагу на затримки з постачаннями зброї від західних союзників і заявив, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди.

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні. Тому що якщо там є ризики для нашої незалежності, ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо підготуватися, ми хочемо знати", — сказав президент.

Нагадаємо, під час дебатів Трамп знову заявив, що змусить Зеленського і Путіна знайти спільну мову і закінчить війну ще до інавгурації, якщо знову стане президентом. За його словами, Путін ніколи не вторгнувся б до України, якби Сполучені Штати мали сильного президента, якого поважають у світі.

У своїх публічних обіцянках зупинити війну Трамп уникає конкретики про те, як вестиме перемовини з Путіним і Зеленським.

Зеленський заявив, що Україна не готова втратити Крим і Донбас заради припинення вогню та встановлення миру.

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