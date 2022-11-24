Зеленський закликав виключити Росію з ОБСЄ: "Усунути прибічників терору"

Президент сказав, що російська війна проти України – це тест для будь-якої міжнародної організації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію необхідно виключити зі складу ОБСЄ, щоб максимально ізолювати та знайти вихід із глобальних криз.

Про це глава держави сказав під час виступу на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ 24 листопада.

Так, Зеленський звернув увагу на те, що багато міжнародних організацій намагаються допомогти зупинити війну в Україні, водночас Росія досі є членом більшості з цих організацій, зокрема й ОБСЄ.

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"Я закликаю вас не чекати зими, весни чи літа, щоб нарешті усунути навіть гіпотетичну можливість прибічників терору брати участь в будь-якій діяльності вашої Парламентської асамблеї", – заявив президент України.

Він також закликав зробити все можливе, щоб ОБСЄ була серед тих, хто реально здатний зупинити терор і допомогти притягнути російських вбивць до справедливої відповідальності.

"Якщо ви можете діяти ефективно на рівні ваших національних парламентів, то треба, щоб могли діяти і Парламентські асамблеї, і не тільки на рівні словесних засуджень (...). Я закликаю поширити принциповість та сумлінність на процедурну архітектуру асамблеї і на ОБСЄ загалом. Настав час цієї реформи", – сказав Зеленський.

Глава держави також сказав, що російська війна проти України – це тест для будь-якої міжнародної організації.

"Актуальна вона чи ні? Здатна вона на щось, окрім текстів про те, що відбувається, чи ні? Присутня вона серед тих, хто наближає мир, чи дбає лише про те, як зберегтися їй самій у своїх офісах і залах? Росія не читає листів про мир і не слухає заяв про Гельсінські принципи. Росія не вважає, що наявність будь-якої ради у Європі є цінністю. Росія не поважає Червоний Хрест і не буде дослухатися лише тому, що якась організація працює понад сто років", – наголосив президент України.

Нагадаємо, Європарламент 23 листопада більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій Росія проголошена державою-спонсоркою тероризму через повномасштабну війну та воєнні злочини в Україні.

Зеленський привітав це рішення та заявив, що Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі.

Тепер Україна очікує, що і США визнають Росію країною-спонсором тероризму, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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