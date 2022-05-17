Зеленський закликав ЄС включити нафтове ембарго до шостого пакету санкцій проти РФ

Глава держави наголосив, що ембарго на російську нафту — в інтересах не лише України, але й всієї Європи.

В Києві працювала висока делегація Польщі, з якою відбулись консультації щодо взаємодії на рівні Європейського Союзу. Зокрема, це стосується прискорення інтеграції України до Європейського Союзу і рішення про статус кандидата для України.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні в ніч проти 17 травня.

Також українська влада працює над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії.

"Нафтове ембарго має бути його частиною, і це в інтересах не тільки нашої держави, але і всієї Європи. Вдячний тим лідерам континенту, які це усвідомлюють і допомагають з просуванням відповідного рішення", — наголосив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що поранених українських захисників вдалося вивезти з Маріуполя.

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