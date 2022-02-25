Зеленський закликав європейців виходити на площі та вимагати від політиків більше захисту

Президент закликав європейців тиснути на свої уряди.
Президент України Володимир Зеленський закликав європейців виходити на площі та вимагати від політиків активних дій щодо України та більшого захисту для себе та України.
Про це він сказав 25 лютого під час свого відеозвернення.
"Коли ракети вбивають наших людей - це загибель всіх європейців. Вимагайте більше захисту для Європи, для України, як частини демократичного світу. Поки державні інституції у Європі не поспішають з реальними, міцними рішеннями, кожен європеєць у своїй столиці може вже прийти у наше посольство і запропонувати свою допомогу. Вимагайте також від своїх урядів, щоб Україна отримала більше: більше фінансової, більше військової допомоги", - сказав президент.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.