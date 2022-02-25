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Зеленський закликав європейців виходити на площі та вимагати від політиків більше захисту

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Зеленський закликав європейців виходити на площі та вимагати від політиків більше захисту

УНІАН

Президент закликав європейців тиснути на свої уряди.

Президент України Володимир Зеленський закликав європейців виходити на площі та вимагати від політиків активних дій щодо України та більшого захисту для себе та України.

Про це він сказав 25 лютого під час свого відеозвернення. 

"Коли ракети вбивають наших людей - це загибель всіх європейців. Вимагайте більше захисту для Європи, для України, як частини демократичного світу. Поки державні інституції у Європі не поспішають з реальними, міцними рішеннями, кожен європеєць у своїй столиці може вже прийти у наше посольство і запропонувати свою допомогу. Вимагайте також від своїх урядів, щоб Україна отримала більше: більше фінансової, більше військової допомоги", - сказав президент. 

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