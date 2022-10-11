Зеленський закликав ЮНЕСКО виключити РФ: "Чому представники Росії досі серед вас?"

Президент України сказав, що РФ може присвоїти собі спеціальне звання переможниці університетів, інститутів, академій і шкіл.

Президент України Володимир Зеленський закликав ЮНЕСКО виключити Росію з організації після масованих ракетних ударів, які країна-агресорка завдала 10-11 жовтня по об’єктах культурної спадщини.

Про це Зеленський сказав у зверненні до учасників 215-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО 11 жовтня.

"У цій війні ми не можемо знати, хто і що стане мішенню для російських ракет. Діти чи дорослі... Освітній об’єкт чи культурний... Об’єкт критичної інфраструктури або, наприклад, меморіал жертвам Голокосту. Для Росії все це – однакові мішені. Цієї ночі російська ракета вдарила по будівлях Хортицької академії в Запорізькій області. Для чого? Така тактика, тактика терористів", – пояснив глава держави.

Він зазначив, що вже понад 2600 освітніх обʼєктів України зруйновано або пошкоджено терористичними ударами Росії.

"Учора в Києві, у нашій столиці, російська ракета вдарила по перехрестю в центральній частині міста. Загинули люди – згоріли просто в машинах. І це було за 700 метрів від дзвіниці Софійського собору – об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На тому ж таки перехресті розташовані корпуси університету Шевченка – одного з найважливіших університетів сходу Європи. Він постраждав від цього удару. Інститут філології розбитий", – поінформував президент.

Він додав, що РФ може присвоїти собі спеціальне звання переможниці університетів, інститутів, академій і шкіл.

"Шановні захисниці й захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства! Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка пишається тим, які руйнування спричиняє в іншій країні?" – звернувся до учасників зустрічі Зеленський.

Він подякував ЮНЕСКО за підтримку України, проте наголосив, що все ж потрібні нові кроки – "кроки, які Росія відчує".

"Держава-терорист точно не має права головувати в одному з ключових органів з охорони культурної та природної спадщини – Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Таке російське головування знецінює саму інституцію – її вагу, її репутацію. Не можна віддавати Росії на знищення авторитет ЮНЕСКО. Держава-терорист має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО і з самої організації. Хай це буде історичним прикладом для всіх у світі, що ніхто не буде терпіти ворога культури, ворога історії, ворога освіти, ворога науки", – закликав президент України.

Нагадаємо, Росія влаштувала 10 жовтня наймасованішу ракетну атаку по Україні, зокрема по Києву. Було завдано багато руйнувань та загинули цивільні. Згоріли кілька авто на перехресті вулиці Володимирської та бульвару Шевченка, без вікон залишився червоний корпус Національного університету імені Шевченка.

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