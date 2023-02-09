Зеленський закликає запровадити санкції проти всієї ракетної і дронової промисловості РФ

Глава держави переконаний, що необхідно завадити росіянам виготовляти ракети, якими вони вбивають українців. Для цього слід запровадити санкції проти всієї ракетної і дронової промисловості РФ.

Про це президент Зеленський сказав під час спільної пресконференції з очільником Євроради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Вони свідомо б'ють по Україні, по українській економіці, по наших містах. І роблять це так, щоб це било по всіх європейцях. Ми дякуємо вам за отримані системи ППО, але в інтересах українців та європейців, щоб Росія не могла робити нові ракети, щоб агресор не міг бити знову й знову по наших містах. Тому потрібно робити ще один крок і вводити санкції проти всієї ракетної і дронової промисловості Росії", - наголосив Зеленський.

Український лідер додав, що обмеження мають торкнутися також і російської ІТ-галузі, яка забезпечує цей терор.

"Тоді ми зможемо прибрати джерело небезпеки і це буде надійним захистом України та всієї Європи", - зауважив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив під час саміту ЄС у Європарламенті в Брюсселі. Після промови європарламентарі аплодували стоячи українському лідеру.

ТСН.ua зібрав основні цитати з виступу глави держави.

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