Зеленський запевнив, що "навіть в таких умовах" є потенціал щодо виробництва та постачання боєприпасів і зброї

Про це він розповів у щоденному зверненні до нації.

«Окремо й дуже детально на Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі щодо цього. Але це змістовна робота. Я радий чути на Ставці, що навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Зеленський поділився, чи думав, що війна триватиме ще рік після початку вторгнення.

Також український лідер додав, що російський диктатор Володимир Путін досі хоче окупувати Київ.

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