Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський запевнив, що "навіть в таких умовах" є потенціал щодо виробництва та постачання боєприпасів і зброї

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
573
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський запевнив, що "навіть в таких умовах" є потенціал щодо виробництва та постачання боєприпасів і зброї

Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки.

Про це він розповів у щоденному зверненні до нації.

«Окремо й дуже детально на Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі щодо цього. Але це змістовна робота. Я радий чути на Ставці, що навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Зеленський поділився, чи думав, що війна триватиме ще рік після початку вторгнення

Також український лідер додав, що російський диктатор Володимир Путін досі хоче окупувати Київ

Читайте також:

Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Зеленський із дружиною вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
573
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація