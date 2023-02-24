Зеленський запевнив, що "навіть в таких умовах" є потенціал щодо виробництва та постачання боєприпасів і зброї

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки.
Про це він розповів у щоденному зверненні до нації.
«Окремо й дуже детально на Ставці розглянули питання виробництва та постачання боєприпасів і зброї. Звичайно, я не можу публічно повідомити деталі щодо цього. Але це змістовна робота. Я радий чути на Ставці, що навіть у таких умовах ми маємо відповідний потенціал», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Зеленський поділився, чи думав, що війна триватиме ще рік після початку вторгнення.
Також український лідер додав, що російський диктатор Володимир Путін досі хоче окупувати Київ.
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