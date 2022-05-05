Зеленський запевнив, що ракетні удари окупантів по українських містах отримають належну відповідь

Зеленський запевнив, що ракетні удари окупантів по українських містах отримають належну відповідь

Російські військові отримають цілком практичну відповідь на полі бою.

Російські загарбники завдавали чергового удару по українських містах: по Дніпру. Били по Миколаєву, Одесі, Запоріжжю, по містам Донбасу та інших регіонів.

Про це у щоденному зверненні зауважив президент України Володимир Зеленський.

"Всі ці злочини отримають належну відповідь. Як юридичну, так і цілком практичну – на полі бою", - додав він.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з посиланням на слова командира полку "Азов" повідомив, що станом на вечір 4 травня російські окупанти прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Попри це, українська влада має зв’язок із захисниками міста.

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