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Зеленський запевнив, що ракетні удари окупантів по українських містах отримають належну відповідь

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Зеленський запевнив, що ракетні удари окупантів по українських містах отримають належну відповідь

Володимир Зеленський / Associated Press

Російські військові отримають цілком практичну відповідь на полі бою.

Російські загарбники завдавали чергового удару по українських містах: по Дніпру. Били по Миколаєву, Одесі, Запоріжжю, по містам Донбасу та інших регіонів. 

Про це у щоденному зверненні зауважив президент України Володимир Зеленський.

"Всі ці злочини отримають належну відповідь. Як юридичну, так і цілком практичну – на полі бою", - додав він. 

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з посиланням на слова командира полку "Азов" повідомив, що станом на вечір 4 травня російські окупанти прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Попри це, українська влада має зв’язок із захисниками міста.

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