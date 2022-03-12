Зеленський записав відеозвернення до італійців: "Запам’ятайте число 79 – стільки дітей загинули в Україні"

79-ть родин, які втратили найцінніше, але які все ще змушені боротися, змушені зібратися і вижити, і воювати, сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до народів Європи та, зокрема, до італійців, які 12 березня зібралися на кількатисячний мітинг на підтримку держави.

У зверненні голова держави розповів європейцям про зигибель українських дітей,

"Вітаю усіх друзів України! Вітаю усіх друзів Європи! Усіх друзів свободи! Я знаю, що вас сьогодні понад 100 тисяч. Понад 100 тисяч на площах різних міст. Ми, українці, вдячні за це. І я прошу зараз кожного з вас на кожній площі запамʼятати одне число... 79. Ви зрозумієте, що це означає. Я розкажу вам, що це означає. Для нашого життя. Для кожного з нас. Розкажу усім ста тисячам. І мільйонам, які нас ще почують", – звернувся Зеленський.

Він наголосив, що Україна зараз переживає страшну війну, якої Європа не бачила з часів Другої світової.

"Ми цю війну не починали. Це жорстоке і цинічне вторгення Росії. Це війна проти українського народу – проти мирних і щирих людей. Яких ви, я впевнений, дуже добре взнали за роки нашої незалежності. Взнали і побачили, що ми з вами – дуже схожі. Однаково цінуємо свободу. Однаково цінуємо рівність. Однаково хочемо жити. Однаково хочемо тільки найкращого, найсвітлішого для наших дітей, для наших родин", – сказав президент України.

Проте, додав він, українці з італійцями зараз живуть не однаково.

"Зараз, коли триває війна. І коли в ній загинули тисячі людей! І коли в ній загинули вже 79 дітей. 79!" – наголосив Зеленський.

Український лідер висловив упевненість, що в кожного європейця є фото рідних – на робочому столі або просто в телефоні, щоб можна було подивитись, коли серце цього просить.

"Фотографії дітей, фотографії батьків. Фотографії коханих. Ми навіть цього не усвідомлюємо, але завжди знаємо, що ці фотографії – вони не останні. Бо ми віримо, що побачимо ще, як житимуть ті, хто нам найдорожчі. Побачимо, як наші кохані щасливі. Як ростуть наші діти. Як вони дорослішають. Як підуть в університет. Як працюватимуть. Як у них будуть свої діти. Як потім ми будемо гратись з нашими онуками. Як будемо зустрічати їх зі школи. Вечеряти разом", – додав Зеленський.

Він продовжив, що кожна людина з мільйонів живе такою надією – на мирне життя, на нові й нові фотографії, нові й нові спогади, нові й нові миттєвості щастя, яких зараз позбавлена Україна.

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"Ми з вами – поки триває війна – у принципово різних умовах. Коли ви можете бути впевнені, що вас і ваших близьких чекає ще довге майбутнє. Нормальне майбутнє. А для нас – те, що в нас є, – може бути востаннє. Просто востаннє. Сьогодні і більше ніколи. Як у 79-ти українських дітей. 79-ти українських родин, зруйнованих цією війною, вторгненням Росії. 79-ть родин, які втратили найцінніше, але які все ще змушені боротися, змушені зібратися і вижити, і воювати. Воювати за майбутнє, яке для них вже закінчилось. У тих фотографіях 79-ти вбитих війною дітей", ­– наголосив український лідер.

"І що ми повинні зробити... Ми всі – український народ... І ви – європейці... Щоб це число 79-ть хоча б не змінилось. Хоча б не зростало. І щоб Європа не забула Україну-79. Російські війська тримають в облозі українські міста. Вони намагаються знищити їх. Уявіть це! Цілі міста! 2022 року! В Європі", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше 12 березня у спілкуванні з іноземними журналістами Зеленський висловив думку, що Росія програла на сьогодні війну – і навіть не Україні, а російська влада історично програла своєму народу.

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