Зеленський започаткував нове свято в день затоплення крейсера "Москва"

Глава держави наголосив на важливому значенні українського ОПК для забезпечення національної безпеки.

Президент Володимир Зеленський започаткував в Україні нове свято – День працівника оборонно-промислового комплексу.

Про це свідчить відповідний указ глави держави.

Цей день щороку відзначатиметься 13 квітня.

"Ураховуючи важливе значення оборонно-промислового комплексу для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету України, значний внесок працівників оборонно-промислового комплексу у зміцнення обороноздатності держави, постановляю: установити в Україні День працівника оборонно-промислового комплексу України, який відзначати щороку 13 квітня", – йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, саме 13 квітня минулого року ВМС України затопили флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер "Москва". Захисники влучили у вороже судно творінням українського ОПК – ракетами "Нептун". Затонулий за 80 миль від Одеси крейсер внесений до реєстру об'єктів культурної цінності України.

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