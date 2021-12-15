Зеленський запропонував Азербайдану провести у Києві спільний саміт уже в лютому

Зеленський запропонував Азербайдану провести у Києві спільний саміт уже в лютому

Саме в лютому наступного року відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною.

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Брюсселю запропонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву провести у Києві спільний саміт України, Азербайджану і Туреччини вже в лютому 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

Зеленський нагадав, що саме в лютому наступного року відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною.

"З огляду на це Президент запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав", — йдеться в повідомленні.

Крім того, глава держави подякував Азербайджану за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та звернувся до Ільхама Алієва щодо можливості долучення країни до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.

"Питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів. Буду вдячний вам за можливу допомогу у просуванні цього питання", – зазначив Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну вже на початку 2022 року. Мета візиту — переговори стратегічного рівня.

Нагадаємо, у Брюсселі стартував саміт "Східного партнерства" - це зовнішньополітична ініціатива Євросоюзу, в рамках якої блок налагоджує більш тісні зв'язки зі східними сусідами.

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