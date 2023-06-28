Зеленський запропонував Раді змінити дати трьох свят: деталі

Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді змінити дати святкування трьох свят, зокрема Різдва.

Про це свідчить внесений до парламенту президентський законопроєкт.

Так, Зеленський пропонує народним депутатам змінити дати таких святкових днів:

Різдво Христове святкувати 25 грудня замість 7 січня;

День Української Державності – 15 липня замість 28 липня;

День захисників і захисниць України – 1 жовтня замість 14 жовтня.

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У пояснювальній записці йдеться, що більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. ПЦУ 24 травня на Архієрейському соборі затвердила повний перехід від 1 вересня на новий новоюліанський календар, яким послуговуються більшість православних церков світу. Цим календарем святкування Різдва передбачене 25 грудня, а не 7 січня.

"Зміна дати святкування Різдва Христового зумовлює необхідність перенесення на тринадцять повних календарних днів дат відзначення Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня) та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня)", – йдеться в пояснювальній записці.

Там також зазначається, що мета законопроєкту – відмова від російської спадщини нав'язування святкування Різдва 7 січня. Внаслідок цього необхідне перенесення дати святкування Дня Української Державності на 15 липня, коли вшановується пам'ять видатного державотворця, святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого. А День захисників і захисниць України варто перенести на 1 жовтня, адже це свято пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Що відомо про зміну дати святкування Різдва

Архієрейський собор ПЦУ 24 травня 2023 року в Києво-Печерській лаврі проголосував за зміну церковного календаря від 1 вересня цього ж року. Йдеться про перехід на новоюліанський календар, який передбачає інші дати святкування низки релігійних свят, аніж було досі:

святкування Різдва – 25 грудня;

Покрови – 1 жовтня;

святого Миколая – 6 грудня,

Водохреща – 6 січня,

водночас Великдень і Трійцю святуватимуть по-старому, тобто церковники вираховуватимуть дати вручну, як і раніше.

У ПЦУ зазначали, що перехід на новий церковний календар не буде обов'язковим для всіх, примусового нав'язування не буде.

Додамо, у грудні 2022 року в "Дії" було проведене опитування щодо дати святкування Різдва в Україні. Так, більшість учасників голосування обрали варіант 25 грудня (58,99% голосів).

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