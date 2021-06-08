Зеленський запропонував посадити 1551 новий парк: по одному в кожній громаді

За який проміжок часу президент хоче збільшити кількість парків, не повідомляється.

Президент України Володимир Зеленський запропонував владі в регіонах створити в кожній із 1 551 громади по одному новому парку.

Таку ідею він озвучив 8 червня на засіданні палати регіонів Конгресу місцевої та регіональної влади в Дніпрі.

"Хочу запропонувати учасникам конгресу спільну мету — це 1551 новий парк, тобто один новий парк у кожній громаді. Іншими словами, ну так, щоб додати гумору — всі дуже серозні під масками. Іншими словами, давайте саджати разом", - заявив Зеленський.

Президент також нагадав, що напередодні на всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія" він підписав указ про запуск проєкту "Зелена країна". В межах цієї програми за три роки в Україні мають висадити мільярд дерев. Метою нового проєкту є збільшення в Україні площі лісів на 1 мільйон гектарів.

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