Зеленський запропонував Трампу відвідати Україну: чи погодився кандидат у президенти США

На думку Дональда Трампа, в Україні "чудово все".

Президент України Володимир Зеленський запросив кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа відвідати Україну. Політик відповів, що "обов'язково приїде".

Про це пише The Guardian.

Після зустрічі у п'ятницю, 27 вересня, Зеленський і Трамп провели спільну пресконференцію, під час якої кандидат у президенти США заявив, що "багато чого навчився" в українського лідера. На питання про те, чи відбудеться ще одна зустріч Трампа та Зеленського, американський політик відповів, що це "цілком може статися".

Наприкінці свого виступу Зеленський запросив Трампа приїхати до України.

"Авжеж. Це прекрасна країна, чудова погода, чудово все", – відповів Трамп.

Кандидат у президенти США не уточнив, коли він приїде до України. Варто зауважити, під час свого президентства у 2017-2021 роках Трамп жодного разу не приїжджав до України.

Нагадаємо, Трамп несподівано похвалив Зеленського. Перед тим, як зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, кандидат в президенти США та ексочільник Білого дому Дональд Трамп згадав історію 2019 року, яка ледь не закінчилася оголошенням йому імпічменту.

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