Зеленський запропонував тристоронню зустріч з президентами США та Росії — Єрмак

В Офісі президента чекають відповіді російської сторони.

Президент України Володимир Зеленський запропонував тристоронню зустріч за участю президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна і очікує на відповідь російської сторони.

Як передає ТАСС, про це у п’ятницю, 14 січня, заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак під час дискусії в Атлантичній раді.

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За його словами, президент Зеленський зробив таку пропозицію у своїй недавній розмові з президентом США Байденом.

“Ми вважаємо, що це може мати сенс, - організувати тристоронню зустріч, можливо в режимі відеоконференції, між президентом Байденом, президентом Зеленським і президентом Путіним.", – повідомив Єрмак.

За його словами в Офісі президента України все ще чекають відповіді від російської сторони.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про необхідність проведення нового "нормандського саміту" заявив, що "натяки на цю зустріч ніколи не зникали", але наразі немає розуміння, коли б могла відбутися така зустріч.

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