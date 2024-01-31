Зеленський запропонував Залужному іншу посаду – The Economist: що відповів генерал і ким його хочуть замінити

За інформацією видання, Залужному було запропоновано посаду секретаря РНБО, але він відмовився від неї.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і повідомив про рішення відправити його у відставку. Залужному запропонували посаду секретаря РНБО, однак генерал відмовився.

Про це повідомляє The Economist із посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ, серед близьких до Залужного осіб та народних депутатів.

"The Economist зміг підтвердити, що ввечері (29 січня – ред.) відбулася зустріч, на якій президент повідомив своєму генералу, що вирішив відправити його у відставку. Панові Залужному запропонували іншу роль: секретар РНБО. Він відмовився", – йдеться у статті.

Новини про плани звільнити Залужного просочилися у ЗМІ. Водночас Міноборони та в Офісі президента заперечували звільнення генерала, що формально було правдою.

"Але проблеми – неблагополучні стосунки між президентом і його генералом, а також підозри в Офісі президента, що генерал має політичні амбіції – не зникли. Обидва чоловіки мають постраждалий від конфлікту вигляд, а суперечки між політичним керівництвом України та її військовим командуванням турбують головних союзників України", – зазначається в публікації.

Кого розглядають на заміну Залужного

За інформацією видання, серед кандидатів на посаду головнокомандувача ЗСУ називають двох генералів: командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського та начальника ГУР Міноборони Кирила Буданова. За даними деяких джерел, очільник військової розвідки відмовився від посади в останню хвилину. Близьке до Буданова джерело наполягає на тому, що він не орієнтувався на позицію Залужного, але й не мав права відмовлятися від військової посади.

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У публікації також йдеться, що оборона Києва та північного сходу України на початку повномасштабної війни зробили Залужного культовою постаттю. Опитування неодноразово показували, що він популярніший від Зеленського.

"Це створило напругу між двома чоловіками, чиї стосунки спочатку були хорошими. Зокрема, заснування генералом благодійного фонду, створеного під його ім’ям у квітні 2022 року, дехто вважав надто політичним. Генерал Залужний стверджував, що не має політичних амбіцій, але після скандалу розлучився з кількома радниками", – вказано у статті.

Автори вказують, що президент має право змінити командувача, "якому він більше не довіряє": підпорядкування військового цивільному керівництву є наріжним каменем демократії. Але "усунення людини, такої популярної серед своїх солдатів і громадськості, як генерал, несе в собі політичні та військові ризики".

"Чим закінчиться ця історія, невідомо. Але якщо пан Зеленський залишить свого головного командира, він виглядатиме слабким. Якщо він його звільнить, невмілий спосіб, яким це було б зроблено, лише зашкодить довірі до керівництва. Як часто в цьому конфлікті, не буває легких перемог", – резюмується в матеріалі.

До слова, раніше народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла висловила власну думку про трьох можливих кандидатів на посаду головнокомандувача ЗСУ в разі звільнення Залужного. Вона назвала Буданова, Сирського та генерала-десантника Євгена Мойсюка.

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