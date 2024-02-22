Зеленський запросив Дуду і Туска на кордон: Варшава готує відповідь

Рішення можуть ухвалити вже сьогодні, 22 лютого.

Польща готує відповідь на пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо зустрічі на кордоні представників урядів двох країн. Зокрема, президента Анджея Дуди і прем'єра Дональда Туска. Ймовірно, відповідь буде вже сьогодні, 22 лютого.

Про це заявив віцепрем’єр, міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського в ефірі Polsat News.

"Такі рішення ухвалює прем'єр-міністр. Остаточне рішення має бути прийняте сьогодні, у нас зустріч. У другій половині дня дізнаємося. Діалог між Польщею, Брюсселем і Києвом, наприклад, у випадку фермерів, має підтримуватися", - наголосив польський політик.

За його словами, прем'єр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва обговорював зустріч на рівні урядів.

Крім того, Гавковський прокоментував, чи може бути введене повне ембарго на імпорт українських товарів. На його думку, польські виробники можуть мати проблеми, якщо таке рішення ухвалять.

Ідея зустрічі урядів на кордоні

Напередодні президент Володимир Зеленський запросив лідерів Польщі на кордон для вирішення зернової блокади. Йдеться про прем'єр-міністра Дональда Туска та президента Анджея Дуди. Він наголосив, що ситуація на кордоні - "це національна безпека", а тому не можна затягувати.

У канцелярії польського лідера Анджея Дуди відреагували на пропозицію Зеленського. Держсекретар Анджей Дера каже, що президент підтримує таку ідею та "робить усе в цьому дусі, щоб допомогти Україні". Втім, українсько-польський кордон - не найкраще місце для переговорів.

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