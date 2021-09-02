Зеленський запросив генерального директора Apple розширити присутність в Україні

Глава держави заявив, що Україна зацікавлена у реалізації нових спільних проектів.

Президент України Володимир Зеленський в четвер, 2 вересня, під час офіційного візиту до США зустрівся з генеральним директором Applе Тімом Куком у штаб-квартирі компанії в місті Купертіно.

Про це глава держави написав у Twitter.

У своєму дописі Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у розширенні присутності провідної ІТ-компанії в Україні.

"Радий зустрітися з Тімом Куком, керівником компанії, яка надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації в світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені в розширенні присутності Apple в Україні і реалізації нових амбітних спільних проектів", - написав глава держави.

У пресслужбі глави держави повідомили подробиці цієї зустрічі.

Володимир Зеленський розповів Тіму Куку про досягнення нашої держави в ІТ-сфері, команда президента, зокрема, презентувала генеральному директору Apple проект “Дія City”.

Також на зустрічі йшлося про проект перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, обговорювалася можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні.

Окрім того, сторони обговорили можливість будівництва компанією Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні - за прикладом центру, який було споруджено в Данії. Йшлося також про локалізацію продуктів Apple, українізацію персонального помічника Siri.

Нагадаємо, окрім зустрічі з Тімом Куком, президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із засновником компаній SpaceX й Tesla Ілоном Маском та засновником Amazon Джефом Безосом.

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