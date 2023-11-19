Зеленський запросив Макрона до України: в ОП сподіваються, що візит буде найближчим часом

Керівник ОП Єрмак зустрівся з представником Макрона П'єром Ельброном і нагадав йому про запрошення від Зеленського.
Президент Володимир Зеленський запросив свого французького колегу Еммануеля Макрона відвідати Україну.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Єрмак мав зустріч зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань економічної допомоги та відновлення України П'єром Ельброном. На зустрічі також були присутні міністерка економіки України Юлія Свириденко та заступник керівника ОП Ігор Жовква.
"Нагадав про запрошення від Володимира Зеленського президенту Еммануелю Макрону та першій леді Франції відвідати Україну й висловив сподівання, що цей важливий і змістовний візит може відбутися вже найближчим часом", – зазначив керівник ОП.
Сторони обговорили реалізацію низки проєктів у сферах транспорту, технологій, охорони здоров’я тощо, а також можливість надання Францією грантів для відновлення критичної інфраструктури, об’єктів енергетики, підприємств та проведення розмінування.
Також на зустрічі обговорили тему надання безпекових гарантій нашій країні.
Раніше Еммануель Макрон заявив, що у війні в Україні "наступний місяць буде вирішальним".
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