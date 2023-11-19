Зеленський запросив Макрона до України: в ОП сподіваються, що візит буде найближчим часом

Керівник ОП Єрмак зустрівся з представником Макрона П'єром Ельброном і нагадав йому про запрошення від Зеленського.

Президент Володимир Зеленський запросив свого французького колегу Еммануеля Макрона відвідати Україну.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Єрмак мав зустріч зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань економічної допомоги та відновлення України П'єром Ельброном. На зустрічі також були присутні міністерка економіки України Юлія Свириденко та заступник керівника ОП Ігор Жовква.

Зустріч з П'єром Ельброном / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

"Нагадав про запрошення від Володимира Зеленського президенту Еммануелю Макрону та першій леді Франції відвідати Україну й висловив сподівання, що цей важливий і змістовний візит може відбутися вже найближчим часом", – зазначив керівник ОП.

Сторони обговорили реалізацію низки проєктів у сферах транспорту, технологій, охорони здоров’я тощо, а також можливість надання Францією грантів для відновлення критичної інфраструктури, об’єктів енергетики, підприємств та проведення розмінування.

Також на зустрічі обговорили тему надання безпекових гарантій нашій країні.

Раніше Еммануель Макрон заявив, що у війні в Україні "наступний місяць буде вирішальним".

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