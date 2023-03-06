Зеленський запросив Орбана до України: у МЗС Угорщини пояснили нюанси візиту

Сіярто підтвердив інформацію про запрошення прем'єр-міністра Угорщини до Києва.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, палкий прихильник диктатор Кремля, отримав запрошення з Банкової відвідати Україну з робочим візитом і наразі триває підготовка його поїздки до Києва. Але є певні умови.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто в інтерв'ю хорватському каналу N1.
За його словами, є певні умови для подібної зустрічі. Йдеться, про технічні деталі у підготовці візиту, які "потребують уточнення".
"Ми отримали запрошення, і зараз потрібно виконати технічну частину підготовчих робіт. Після виконання всіх передумов візит може відбутися, але зараз ми перебуваємо на етапі технічної підготовки", - сказав угорський дипломат.
На уточнювальне запитання, чи є політична воля здійснити візит, Сійярто відповів, що "ми отримали запрошення і цінуємо його".
"Нещодавно прем’єр-міністр розмовляв із президентом Зеленським у Брюсселі. Ми завжди готові до діалогу, сподіваємося, що діалог матиме сенс. Зараз усе готуємо, подивимося", - додав він.
Нагадаємо, на саміті лідерів ЄС в Брюсселі 9 лютого президент Володимир Зеленський мав зустріч з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном. І у ЗМІ повідомляли, що Зеленський запросив Орбана відвідати Київ.
Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Зеленський неодноразово запрошував Віктора Орбана до Києва. Це запрошення Жовква підтвердив і висловив сподівання, що політик здійснить візит.
Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Євросоюз у затягуванні війни в Україні, а Німеччину в тому, що вона очолює "табір війни". Угорський прем’єр заявив, що має намір підтримувати відносини з Росією.
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