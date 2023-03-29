Зеленський запросив Сі Цзіньпіна до України: реакція Китаю

Конкретної інформації щодо можливої зустрічі лідерів поки що немає.

У Пекіні заявили, що підтримувати діалог зі всіма сторонами "українського питання". Втім, конкретної інформації про візит Сі Цзіньпіна до не мають.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє Рolitikahaber.com.

Мао заявила, що КНР підтримує контакти зі сторонами конфлікту, зокрема, з Україною. Втім, прессекретарка МЗС КНР Мао Нін не дала чіткої відповіді щодо пропозиції президента України Володимира Зеленського.

"Китай щодо українського питання підтримує спілкування з усіма сторонами, включаючи Україну. Щодо конкретних деталей, я не маю інформації, яку я могла б надати", - сказала речниця.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. За словами глави держави, не контактував з китайським лідером від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте також: