Зеленський запросив Сі Цзіньпіна до України: "Я хочу поговорити з ним"

Президент не контактував з Сі протягом року війни.
Президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну.
Про це глава держави сказав в ексклюзивному інтерв’ю Associated Press.
За словами Зеленського, не контактував з китайським лідером від початку повномасштабного вторгнення Росії.
"Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів", - сказав український лідер.
Візиту Сі до Москви
Минулого тижня, 20 березня, Сі Цзіньпінь приїжджав до Москви. Одна з ключових тем перемовин - війна РФ проти України та китайський "мирний план".
Тим часом Володимир Путін заявив, РФ уважно ознайомилась із китайським "планом мирного врегулювання в Україні". Нібито Москва "з повагою ставиться до ініціатив" Пекіна щодо цього.
Дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта каже, що візит Сі, на відміну від попередніх, "наповнюється змістом". Адже Китай зараз перебуває в зміні геополітичної ситуації у світі і для Пекіна складається враження, що йому необхідно допомогти РФ.
За словами політолога Володимира Фесенка, Китай відчуває, що війна між Росією та Україною наближається до фази кульмінації, тому їм треба вступити в гру. Він наголосив, що Китай буде діяти виключно у власних інтересах.
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