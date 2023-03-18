Зеленський запровадив нові санкції: у списку - президент Сирії Асад

У списку також є сирійський прем'єр та голова МЗС.
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій. Зокрема, проти сирійського президент Башара Асада.
Про це йдеться в указі глави держави.
Санкції діятимуть десять років. Вони блокують активи глави Сирії, якщо вони є в Україні. Також заборонені будь-які торговельні операції тощо.
Окрім Асада у списку обмежень опинився премʼєр-міністр Сирії Хусейн Арнус та міністр закордонних справ країни Фейсал аль-Мікдад. Загалом під санкції потрапили 300 фізичних й 141 юридична особа. Зокрема, Автономна некомерційна організація "Інститут морського приладобудування і робототехніки" та "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод".
Нагадаємо, 15 березня, президент Сирії Башар Асад під час свого візиту до Москви зустрівся із російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, Асад заявив про підтримку вторгнення РФ в Україну.
Також за словами Асада, він визнає російськими окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Президент Сирії також повторив маячню Володимира Путіна, про "історичні землі".
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