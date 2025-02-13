Зеленський запровадив санкції проти Коломойського, Порошенка та Медведчука

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій щодо низки українських громадян, серед яких Ігор Коломойський, Петро Порошенко, Віктор Медведчук, Геннадій Боголюбов та Костянтин Жеваго.

Відповідний указ президента України дію рішення РНБО про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) оприлюднено на сайті Глави держави.

Згідно з указом:

Контроль за виконанням санкцій покладається на Секретаря РНБО України.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Своєю чергою експрезидент України Петро Порошенко підтвердив, що санкції запровадили проти нього.

Нагадаємо, президент Зеленський оголосив про важливе рішення РНБО щодо санкцій.