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Зеленський запровадив у дію санкції проти причетних до перевезення залізницею окупантів і техніки

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Зеленський запровадив у дію санкції проти причетних до перевезення залізницею окупантів і техніки

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Їхні активи в Україні будуть заблоковані, а наявне майно – використане для оборони України.

Президент України Володимир Зеленський запровадив у дію санкції РНБО проти юридичних і фізичних осіб, причетних до перевезення залізницею російської військової техніки та солдатів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні 28 січня.

"Сьогодні ж я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів", – сказав Зеленський.

Він додав, що йдеться про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні будуть заблоковані, а наявне майно буде використане для оборони України. 

"І ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами", – наголосив президент.

Він також подякував усім, хто допомагає Україні посилювати санкції проти Росії. 

Нагадаємо, напередодні Рада Євросоюзу подовжила на пів року економічні санкції проти Росії за розв’язану війну проти України.  

Зауважимо, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Євросоюз планує запровадити десятий пакет санкцій проти Росії у річницю її повномасштабного вторгнення до України 24 лютого 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
1686
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