Зеленський заслухав доповідь про фронт і пообіцяв ворогу відповідь на обстріл Запоріжжя

Глава держави повідомив про роботу з партнерами над тим, "щоб далекобійність наших можливостей зростала".
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді про ситуацію на фронтах і пообіцяв відповісти на російський ракетний обстріл Запоріжжя.
Про це глава держави заявив у відеозверненні 2 березня.
Президент повідомив, що провів засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо фронтової й безпекової ситуації. Загальну доповідь зробив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. Також була доповідь розвідки.
"Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського", – розповів Зеленський.
"На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова", – наголосив глава держави.
Він додав, що після ворожої атаки по Запоріжжю вдалося врятувати 11 людей, понад 70 отримали допомогу. У списку загиблих на цей час є двоє людей.
Президент також поінформував, що в ОСУВ "Одеса" доповіли щодо ситуації на Південному напрямку, зокрема щодо Херсона та області. Не була залишена без уваги і північ держави, кордон.
"Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб придушувати вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала", – зауважив Зеленський.
Нагадаємо, в ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю і поцілили по багатоповерхівці в центрі міста. Було зруйновано кілька поверхів одного з будинків та пошкоджено автомобілі. Ще у 15 довколишніх будинках вибито вікна та пошкоджено балкони.
За даними Офісу генпрокурора, внаслідок атаки загинули четверо людей. Ще п’ятеро осіб вважаються зниклими.
У лікарнях перебувають семеро постраждалих під час ракетної атаки. Рятувальники продовжують роботу на місці удару.
Читайте також: