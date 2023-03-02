Зеленський заслухав доповідь про фронт і пообіцяв ворогу відповідь на обстріл Запоріжжя

Глава держави повідомив про роботу з партнерами над тим, "щоб далекобійність наших можливостей зростала".

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді про ситуацію на фронтах і пообіцяв відповісти на російський ракетний обстріл Запоріжжя.

Про це глава держави заявив у відеозверненні 2 березня.

Президент повідомив, що провів засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо фронтової й безпекової ситуації. Загальну доповідь зробив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний. Також була доповідь розвідки.

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"Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського", – розповів Зеленський.

"На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова", – наголосив глава держави.

Він додав, що після ворожої атаки по Запоріжжю вдалося врятувати 11 людей, понад 70 отримали допомогу. У списку загиблих на цей час є двоє людей.

Президент також поінформував, що в ОСУВ "Одеса" доповіли щодо ситуації на Південному напрямку, зокрема щодо Херсона та області. Не була залишена без уваги і північ держави, кордон.

"Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб придушувати вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала", – зауважив Зеленський.

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Нагадаємо, в ніч проти 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю і поцілили по багатоповерхівці в центрі міста. Було зруйновано кілька поверхів одного з будинків та пошкоджено автомобілі. Ще у 15 довколишніх будинках вибито вікна та пошкоджено балкони.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок атаки загинули четверо людей. Ще п’ятеро осіб вважаються зниклими.

У лікарнях перебувають семеро постраждалих під час ракетної атаки. Рятувальники продовжують роботу на місці удару.

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