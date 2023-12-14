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Зеленський зателефонував президенту Європейської Ради: обговорили очікування щодо України

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Зеленський зателефонував президенту Європейської Ради: обговорили очікування щодо України

Володимир Зеленський обговорив з Шарлем Мішелем його очікувані результати щодо України / Фото: Офіс президента України

Президент України продовжує проводити дипломатичні перемовини

В Осло після закінчення саміту Україна – Північна Європа президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. 

Про це йдеться у повідомленні глави української держави у повідомленні у соціальних мережах. 

"Напередодні саміту Європейської ради обговорили його очікувані результати щодо України, які мають засвідчити непохитну підтримку та єдність Європейського Союзу. Вони необхідні для зміцнення стійкості України в умовах протистояння російській агресії та на шляху до членства в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент України тим часом уже перебуває у столиці Норвегії, де відбувся саміт Україна – Північна Європа. Нагадаємо, днями офіційний Осло підписав надважливу угоду з Великою Британією, приєднавшись до ініціативи з розвитку українського флоту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Ви готові віддати своїх дітей?!” Зеленського розлютили на зустрічі з Байденом!

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Перегляди
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