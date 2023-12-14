Зеленський зателефонував президенту Європейської Ради: обговорили очікування щодо України

Президент України продовжує проводити дипломатичні перемовини
В Осло після закінчення саміту Україна – Північна Європа президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Про це йдеться у повідомленні глави української держави у повідомленні у соціальних мережах.
"Напередодні саміту Європейської ради обговорили його очікувані результати щодо України, які мають засвідчити непохитну підтримку та єдність Європейського Союзу. Вони необхідні для зміцнення стійкості України в умовах протистояння російській агресії та на шляху до членства в ЄС", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що президент України тим часом уже перебуває у столиці Норвегії, де відбувся саміт Україна – Північна Європа. Нагадаємо, днями офіційний Осло підписав надважливу угоду з Великою Британією, приєднавшись до ініціативи з розвитку українського флоту.
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