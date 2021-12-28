Зеленський затвердив Стратегію інформаційної безпеки для протидії Росії: що передбачає документ

Реалізація Стратегії інформаційної безпеки розрахована до 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про Стратегію інформаційної безпеки".

Указ очільника України №685 з'явився на сайті Офісу президента 28 грудня.

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Як йдеться у документі, "метою Стратегії є посилення спроможностей щодо забезпечення інформаційної безпеки держави, її інформаційного простору, підтримки інформаційними засобами та заходами соціальної та політичної стабільності, оборони держави, захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України, демократичного конституційного ладу, забезпечення прав та свобод кожного громадянина".

Реалізація Стратегії розрахована до 2025 року. В указі вказується, що інформаційна політика РФ "стала повсякденною практикою, яка загрожує не лише для України, але й для інших демократичних держав". Одним із дієвих механізмів відповіді на дезінформаційну активність Російської Федерації як держави-агресора є санкції та ефективний моніторинг та відповідальності за порушення.

Документом передбачається сім стратегічних цілей. Також, відповідно до документа, є основні напрями забезпечення інформаційної безпеки України, зокрема, для досягнення яких необхідним є виконання цих семи стратегічних цілей та завдань.

Визначені такі 7 цілей:

Стратегічна ціль 1. Протидія дезінформації та інформаційним операціям, насамперед держави-агресора.

Протидія дезінформації та інформаційним операціям, насамперед держави-агресора. Стратегічна ціль 2. Забезпечення всебічного розвитку української культури та утвердження української громадянської ідентичності

Забезпечення всебічного розвитку української культури та утвердження української громадянської ідентичності Стратегічна ціль 3. Підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства. Українське суспільство повинне бути захищене.

Підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності суспільства. Українське суспільство повинне бути захищене. Стратегічна ціль 4. Забезпечення дотримання прав особи на збирання, зберігання, використання та поширення інформації, свободу вираження своїх поглядів і переконань, захист приватного життя, доступ до об'єктивної та достовірної інформації, а також забезпечення захисту прав журналістів.

Забезпечення дотримання прав особи на збирання, зберігання, використання та поширення інформації, свободу вираження своїх поглядів і переконань, захист приватного життя, доступ до об'єктивної та достовірної інформації, а також забезпечення захисту прав журналістів. Стратегічна ціль 5. Інформаційна реінтеграція громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та на прилеглих до них територіях України.

Інформаційна реінтеграція громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях та на прилеглих до них територіях України. Стратегічна ціль 6. Створення ефективної системи стратегічних комунікацій.

Створення ефективної системи стратегічних комунікацій. Стратегічна ціль 7. Розвиток інформаційного суспільства та підвищення рівня культури діалогу.

Очікується, що затверджена Стратегія інформаційної безпеки для протидії Росії дасть такі результати:

захищений інформаційний простір України;

ефективне функціонування системи стратегічних комунікацій;

здійснення ефективної протидії поширенню незаконного контенту;

забезпечення сталого процесу інформаційної реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, та поширення українського телерадіомовлення на територіях України, прилеглих до тимчасово окупованих територій;

суттєве підвищення рівня медіакультури та медіаграмотності населення;

дотримання конституційних прав особи на вільне вираження своїх поглядів і переконань, захист приватного життя;

забезпечення захисту прав журналістів;

формування української громадянської ідентичності.

Нагадаємо, у вівторок, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо телеканалів, які належать соратникам лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука - Тарасу Козаку та Нестору Шуфричу. Обмежувальні заходи стосуються компаній, які володіють брендами телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK та "Перший Незалежний".

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