Зеленський затвердив понад 30 дипломатичних призначень: хто у списку нових послів

Новим представником України в ООН став колишній посол у Німеччині та Бразилії Андрій Мельник.

Президент України Володимир Зеленський разом із дипломатичною командою затвердив нові кандидатури на посади українських послів.

Про це він повідомив у традиційному вечірньому зверненні у п’ятницю, 20 грудня.

“Я погодив більш ніж 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН та інші”, - сказав Зеленський.

Відповідні укази повинні невдовзі з'явитися на сайті президента України, згідно з дипломатичними процедурами.

Окрім того, Володимир Зеленський повідомив про досягнуті під час недавньої поїздки до Брюсселя нові домовленості щодо ППО, та подякував Німеччині за вже передану додаткову систему IRIS-T.

“Говорив також сьогодні із президентом Чехії, зокрема про те, як збільшити постачання снарядів та виробництво зброї для нашої оборони”, - додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про просування у питанні посилення української ППО. Підтверджено постачання кількох систем.

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