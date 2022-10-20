Зеленський затвердив санкції РНБО проти російських олігархів та рідних Путіна

Зокрема, під санкції потрапила Кабаєва та двоюрідний брат президента Росії.

Президент України Володимир Зеленський двома указами запровадив у дію рішення РНБО про санкції проти низки громадян Росії та компаній країни.

Про це свідчать датовані 19 жовтня документи, опубліковані на сайті президента.

До санкційного списку потрапили понад 3800 фізичних та юридичних осіб – 2507 та 1374 відповідно.

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Запровадження обмежень прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.

"Це була велика, складна, копітка робота. Після того, як буде публікація цих санкцій, там будуть досить несподівані прізвища олігархів Росії і дуже велика кількість компаній, підприємств і так далі", – заявив посадовець у ефірі "24 каналу".

Він додав, що санкції щодо однієї людини "будуть відокремлені на певний проміжок часу".

"Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств. Але я не можу сказати, що це виняток. Це є певна відстрочка", – пояснив секретар РНБО.

Хто потрапив під санкції

Згідно з опублікованим додатком до указів, до санкційного списку потрапили гендиректор телекомпанії "Перший канал" Костянтин Ернст, телеведуча Тіна Канделакі, двоюрідний брат президента РФ Ігор Путін, ймовірна коханка президента РФ Аліна Кабаєва та інші.

Щодо юридичних осіб, йдеться про обмеження щодо АТ "Альфа-Банк", ТзОВ "Сбєрбанк факторинг" тощо.

Нагадаємо, 30 вересня РНБО ухвалила рішення про запровадження нових санкцій проти родичів Путіна, артистів-колаборантів з України, представників "урядів "ЛНР/ДНР" та інших.

12 жовтня Зеленський затвердив санкції проти російського олігарха Олега Дерипаски, експрезидента Віктора Януковича, українського олігарха Сергія Курченка, ексміністра оборони України Павла Лебедєва. Обмеження передбачають блокування активів терміном на 10 років.

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