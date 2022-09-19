Зеленський затвердив склад делегації на Генасамблею ООН

Главою делегації призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, його заступником – постпреда України при ООН Сергія Кислицю.
Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у Генасамблеї ООН.
Відповідне розпорядження президента №187/2022-рп опубліковане на сайті глави держави.
Так, делегацію України для участі у роботі 77-ї сесії ГА ООН очолить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а його заступником стане постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
Також до складу делегації увійдуть перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова (член делегації), гепрокурор Андрій Костін (член делегації (за згодою), голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (член делегації (за згодою), голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (член делегації (за згодою), керівник Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента Юрій Вітренко (заступник члена делегації), директор Департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський (заступник члена делегації), постпред президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева (заступник члена делегації).
Зеленський також дозволив Кулебі як главі делегації залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів та технічних працівників.
Відповідним указом президент зокрема затвердив й директиви делегації, які додаються до указу таємно.
Нагадаємо, ООН має намір направити в Ізюм експертну групу на масові місця поховань закатованих окупантами людей.
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