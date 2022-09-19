Зеленський затвердив склад делегації на Генасамблею ООН

Главою делегації призначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, його заступником – постпреда України при ООН Сергія Кислицю.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі у Генасамблеї ООН.

Відповідне розпорядження президента №187/2022-рп опубліковане на сайті глави держави.

Так, делегацію України для участі у роботі 77-ї сесії ГА ООН очолить міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а його заступником стане постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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Також до складу делегації увійдуть перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова (член делегації), гепрокурор Андрій Костін (член делегації (за згодою), голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (член делегації (за згодою), голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров (член делегації (за згодою), керівник Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента Юрій Вітренко (заступник члена делегації), директор Департаменту міжнародних організацій МЗС Валентин Скуратовський (заступник члена делегації), постпред президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева (заступник члена делегації).

Зеленський також дозволив Кулебі як главі делегації залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів та технічних працівників.

Відповідним указом президент зокрема затвердив й директиви делегації, які додаються до указу таємно.

Нагадаємо, ООН має намір направити в Ізюм експертну групу на масові місця поховань закатованих окупантами людей.

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