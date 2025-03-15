Зеленський затвердив склад команди перемовників: хто до неї увійшов

Українську делегацію для участі у мирних переговорах очолить Андрій Єрмак.
Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про створення делегації України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру.
Про це йдеться у розпорядженні президента №14/2025-рп від 15 березня.
Очолить делегацію керівник ОПУ Андрій Єрмак. Також до складу команди перемовників увійшли:
- міністр закордонних справ Андрій Сибіга;
- міністр оборони Рустем Умєров;
- заступник керівника ОПУ Павло Паліса.
"Дозволити главі делегації вносити за погодженням з міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України; залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів", - зазначається у документі.
Нагадаємо, у Туреччині заявили, що головна перешкода для мирного врегулювання війни в Україні - це втрата довіри між Києвом та Москвою. Водночас Анкара знову наголосила, що готова стати майданчиком для переговорів.
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