Зеленський затвердив трирічну стратегію розвитку правосуддя: що вона передбачає

Президент хоче захистити суддів КСУ від політичного тиску.

Президент Володимир Зеленський затвердив стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки.

Про це інформує пресслужба Офісу глави держави.

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У документі йдеться про вдосконалення законодавства щодо судоустрою, статусу суддів, судочинства та інших інститутів правосуддя, а також покращення діяльності правових інститутів.

Одним з напрямів стратегії є покращення доступу до правосуддя.

У документі планується:

проведення аудиту системи місцевих судів;

посилення функціональної та процесуальної спроможності Верховного суду;

забезпечити необхідні ресурси для роботи Вищого антикорупційного суду ;

для роботи ; вдосконалення методики визначення ставок судового збору для окремих категорій справ;

для окремих категорій справ; встановлення для окремих категорій справ обов'язкового досудового порядку врегулювання спорів з використанням медіації та інших практик;

опрацювання питання щодо запровадження інституту мирового судді.

Крім того, формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя відбуватиметься за результатами відкритого конкурсу, проведеного за участю міжнародних експертів.

Також стратегія передбачає вдосконалення механізмів перевірки доброчесності членів Конституційного суду. Пропонується змінити процедуру конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ. Створюється механізм для захисту суддів Конституційного суду від політичного та іншого тиску.

Комісія з питань правової реформи разом з представниками органів центральної та місцевої влади, громадськості та експертів має розробити план дій щодо реалізації цієї стратегії.

Нагадаємо, що прокуратура завершила розслідування стосовно 8 ексвисокопосадовців АР Крим.

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