Зеленський заявив Ердогану, що хоче провести зустріч з очільником Кремля Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив своєму турецькому колезі Ердогану, що хоче провести зустріч з очільником Кремля Путіним.

Про повідомив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

Варто зазначити, що напередодні президент Туреччини заявив про готовність країни докласти всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією і готовність надати необхідну підтримку. Про це Ердоган сказав за результатами телефонної розмови з Зеленським.

Вказується, що під час розмови президент Туреччини також наголосив, що надає особливого значення проєкту створення безпечного коридору для експорту української сільськогосподарської продукції морем.

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Нагадаємо, 30 травня Ердоган також переговорив із російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, під час перемовин Ердоган заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі. Також турецький лідер висловив готовність, щоб його країна взяла участь в "механізмі моніторингу" між сторонами.

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