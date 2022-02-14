Зеленський заявив про "деякі розбіжності" із Шольцем щодо "Північного потоку-2"

Зеленський запропонував започаткувати стратегічний діалог із ФРН в енергетичній сфері.

Президент Володимир Зеленський після зустрічі із канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що лідери мають "деякі розбіжності в оцінці" ризиків, пов'язаних із "Північним потоком-2", яким РФ має намір постачати газ до Європи в обхід України. Глава держави наголосив, що цей проєкт є "геополітичною зброєю" й Україна потребує енергетичних, безпекових гарантій.

Про це Зеленський сказав за підсумками переговорів з німецьким канцлером Шольцем.

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"Детально обговорили безпекові ризики, пов'язані із "Північним потоком-2". І тут ми маємо деякі розбіжності в оцінці. Я наголосив, наша позиція не змінна. Ми розглядаємо сьогодні "Північним потоком-2" виключно через призму енергетичних і безпекових загроз для нас і для регіону. Ми чітко розуміємо, що цей проєкт, це геополітична зброя. Саме тому Україна потребує енергетичних, безпекових гарантій. Я запропонував започаткувати наш конкретний стратегічний діалог в енергетичній сфері, у межах якого будуть випрацювані енергетичні гарантії і дієва підтримка нашої держави в енергетичній сфері. Важливо, щоб Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу територією України", - сказав президент.

Раніше у Німеччині назвали умову для відновлення сертифікації "Північного потоку-2".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив сенаторів США, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущено, якщо станеться напад Росії на Україну.

Крім того, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що Сполучені Штати досягнуть зупинки газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.

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