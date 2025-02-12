Зеленський заявив про готовність до обміну територіями: в Росії відреагували

Президент Володимир Зеленський заявив про можливість обміну російських територій на українські під час переговорів. У Москві з відповіддю не забарилися.

Заяву українського лідера прокоментувала представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Представниця російського дипломатичного відомства відкинула таку можливість. Крім того, вона цинічно накинулася з образами на українських військовослужбовців, які контролюють частину території Курською області, назвавши їх "неонацистами".

Зі слів Захарової, нібито Зеленський зробив таку заяву, "щоб приховати справжні масштаби катастрофи для ЗСУ на цьому напрямку".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The Guardian заявив про те, що готовий до територіального обміну з Росією в разі переговорів. Втім, глава держави не уточнив, яку частину окупованих територій Україна могла б отримати натомість.

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