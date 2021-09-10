Зеленський заявив про імовірність повномасштабної війни з РФ: у Путіна назвали умову, за якої це може статися

У Держдумі РФ відреагували на слова українського президента Володимира Зеленського.
Голова комітету російської Держдуми у справах СНД Леонід Калашников, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про імовірність повномасштабної війни з РФ, переклав відповідальність на Київ, заявивши, що це можливо тільки в разі провокації з боку України.
Про це пише російський ТАСС.
За словами Калашникова, начебто Росія, яка захопила український Крим і здійснює агресію на Донбасі, не хоче воювати з Україною.
"Ніхто в Росії не хоче воювати з Україною, таке може статися тільки в разі здійснення провокації з боку Києва", - сказав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський допустив можливість повномасштабної війни з Росією. Утім, якщо це дійсно станеться, на думку українського лідера, це може стати найбільшою помилкою РФ.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, якщо Росія піде на ескалацію в Україні, може початися нова світова війна. Але він переконаний, що ані українська, ані російська сторони не готові до повномасштабної війни.