Зеленський заявив про імовірність повномасштабної війни з РФ: у Путіна назвали умову, за якої це може статися

Зеленський заявив про імовірність повномасштабної війни з РФ: у Путіна назвали умову, за якої це може статися

У Держдумі РФ відреагували на слова українського президента Володимира Зеленського.

Голова комітету російської Держдуми у справах СНД Леонід Калашников, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про імовірність повномасштабної війни з РФ, переклав відповідальність на Київ, заявивши, що це можливо тільки в разі провокації з боку України.

Про це пише російський ТАСС.

За словами Калашникова, начебто Росія, яка захопила український Крим і здійснює агресію на Донбасі, не хоче воювати з Україною.

"Ніхто в Росії не хоче воювати з Україною, таке може статися тільки в разі здійснення провокації з боку Києва", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський допустив можливість повномасштабної війни з Росією. Утім, якщо це дійсно станеться, на думку українського лідера, це може стати найбільшою помилкою РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, якщо Росія піде на ескалацію в Україні, може початися нова світова війна. Але він переконаний, що ані українська, ані російська сторони не готові до повномасштабної війни.

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