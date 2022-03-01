Зеленський заявив про можливий ракетний удар по одній із будівель СБУ

Служба безпеки України розташована поруч із Софією Київською.

У Генштабі Російської Федерації заявили про те, що буде нанесено ракетний удар по одній із будівель Служби безпеки України.

По це повідомив президент України Володимир Зеленський 1 березня під час інтерв'ю західним ЗМІ.

"Щойно офіційна заява Генштабу Російської Федерації про те, що буде нанесено ракетний удар по, мені здається, одній із будівель Служби безпеки України. Служба безпеки України розташована на вулиці Володимирській. Через 200 метрів розташована Софія Київська", - зазначив він.

За словами президента, це також "military infrastructure" (військова інфраструктура - Ред.).

"Тобто це для всіх людей, які віряни, це - святиня. Люди просто б'ють ракетними ударами в це місто, старе місто, в старий Київ, просто в серце Київської Русі. Як ці цінності захищати? А що буде далі? Подивимося. І тому відкрите небо потрібно закрити. Чому ми звертаємося - це знову ж таки превентивні санкції", - резюмував він.

Раніше повідомлялось, що Росія хоче розбомбити Софію Київську - найголовнішу святиню українського народу від часів Київської Русі.