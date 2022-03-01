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Зеленський заявив про можливий ракетний удар по одній із будівель СБУ

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Зеленський заявив про можливий ракетний удар по одній із будівель СБУ

УНІАН

Служба безпеки України розташована поруч із Софією Київською.

У Генштабі Російської Федерації заявили про те, що буде нанесено ракетний удар по одній із будівель Служби безпеки України.

По це повідомив президент України Володимир Зеленський 1 березня під час інтерв'ю західним ЗМІ. 

"Щойно офіційна заява Генштабу Російської Федерації про те, що буде нанесено ракетний удар по, мені здається, одній із будівель Служби безпеки України. Служба безпеки України розташована на вулиці Володимирській. Через 200 метрів розташована Софія Київська", - зазначив він.

За словами президента, це також "military infrastructure" (військова інфраструктура - Ред.).

"Тобто це для всіх людей, які віряни, це - святиня. Люди просто б'ють ракетними ударами в це місто, старе місто, в старий Київ, просто в серце Київської Русі. Як ці цінності захищати? А що буде далі? Подивимося. І тому відкрите небо потрібно закрити. Чому ми звертаємося - це знову ж таки превентивні санкції", - резюмував він.

Раніше повідомлялось, що Росія хоче розбомбити Софію Київську - найголовнішу святиню українського народу від часів Київської Русі. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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