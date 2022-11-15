Зеленський заявив про неможливість "Мінська-3": у Путіна посипалися нові звинувачення на адресу Києва

Кремль вже не перший раз закидає Києву свої претензії щодо переговорів.

У Російській Федерації знову звинувачують Київ у небажанні вести переговори. Мовляв, саме про це свідчить заява президента України Володимира Зеленського про те, що домовленостей на кшталт "Мінська-3" не буде.

Про це російським ЗМП заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Заява Володимира Зеленського на саміті G20 про те, що жодного "Мінська-3" не буде, підтверджує позицію Києва про небажання вести переговори", - висловився представник Кремля.

До слова, під час саміту "Великої двадцятки" Зеленський заявив, що час закінчити руйнівну війну Росії. Він наголосив, що Кремль має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдану шкоду.

Як повідомлялося, після втечі російської армії з Херсона у Москві заявили, мовляв, можуть завершити цілі "спеціальної військової операції" мирними переговорами. Втім, про яку саме мету йдеться, у Путіна не повідомляють. Натомість звинувачують Україну у відмові від діалогу.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що першим кроком до переговорів України та Росії має бути вихід окупаційних військ із нашої території.

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