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Зеленський заявив про нові завдання для української дипломатії

Зеленський заявив про нові завдання для української дипломатії

Президент Володимир Зеленський звернувся до країни ввечері 12 березня / Фото: Офіс президента України

За словами Зеленського, на дипломатичному напрямку триває активна робота для того, щоб якнайшвидше забезпечити всі необхідні умови для тиску на Росію і для реального миру.

Українська делегація, що працювала в Саудівській Аравії, невдовзі надасть президентові Зеленському доповідь про результати переговорів.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 12 березня.

"Очікую доповіді української делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії. Потрібно рухатися до миру. Потрібно рухатися до гарантій безпеки. Потрібно звільняти наших людей. Ми налаштовані працювати максимально швидко з нашими партнерами", – запевний Зеленський.

На його думку, головне – це здатність партнерів України "забезпечити готовність Росії не обманювати, а реально завершувати війну".

Зеленський нагадав, що зараз російські удари не припиняються. Щоночі близько сотні "шахедів" атакують Україну. Регулярні і ворожі ракетні удари. Він підтвердив, що вчора РФ завдала удару по цивільному судні у одеському порту, яке вантажило пшеницю для Алжиру. Внаслідок атаки загиблі, зокрема громадяни Сирії. Були також поранені, їм надано необхідну допомогу.

"Будь-яке намагання Росії "петляти" буде чітким доказом для всіх, що саме Росія не хоче миру. З чіткими висновками світу", – підсумував Володимир Зеленський.

Раніше в Офісі президента розповіли, що робитиме Україна, якщо Путін відмовиться від перемир'я.

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