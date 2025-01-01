Зеленський заявив про одну з найбільших поразок Росії

Український президент наголосив, що абсолютна більшість країн Європи успішно адаптувалася до відмови від російського газу.

Втрата Російською Федерацією можливості здійснювати транзит газу до Європи через Україну стала однією з найбільших поразок Москви.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що 25 років тому, коли, за його словами, “Путіну подарували владу в Росії” [мається на увазі оголошення у 2000 році тодішнім президентом Борисом Єльциним своїм наступником Володимира Путіна], РФ щороку прокачувала через територію України до Європу понад 130 мільярдів кубів газу.

“Сьогодні транзит російського газу – 0. Це одна з найбільших поразок Москви”, - сказав український президент.

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Зеленський назвав причину, яка призвела до втрати державою-агресоркою важливого ринку збуту для свого стратегічного товару.

“Перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів – це те, що позбавило Росію найбільш привабливого для неї та географічно найдоступнішого ринку”, - заявив він.

Український президент наголосив, що абсолютна більшість країн Європи успішно адаптувалася до відмови від російського газу.

“Сьогодні наше спільне завдання – підтримати Молдову в період енергетичної трансформації. Також ми маємо витримати істерику деяких європейських політиків, що віддають перевагу мафіозним схемам із Москвою замість прозорої енергетичної політики”, зазначив український лідер.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що до Європи буде збільшено постачання газу із США, про яке вже говорив обраний президент Дональд Трамп. За його словами, максимум пропозицій від партнерів на ринку дадуть змогу зробити ціни на газ більш комфортними.

“Що більше буде газу на ринку від справжніх партнерів Європи, то швидше будуть подолані останні негативні наслідки європейської енергетичної залежності від Росії”, - підсумував він.

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 Україна припинила транспортування російського природного газу через свою територію в інтересах національної безпеки.

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