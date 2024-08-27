Зеленський заявив про потребу повертати до України дорослих та дітей

Якщо не повернути додому 7,5 млн українців, то на державу чекає серйозний виклик після війни.

Україні треба повернути додому з-за кордону 7,5 мільйона українців – і дорослих, і дітей. Це, а також виведення з "тіні" платників податків потрібно, аби впоратися з викликами щодо грошових виплат для 10,8 мільйона пенсіонерів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції 27 серпня.

Глава держави повідомив, що майбутнє Міністерство української єдності, поява якого запланована на осінь, займатиметься поверненням громадян з-за кордону. Зеленський також пояснив, навіщо це потрібно.

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"Ніхто не мав такий виклик – як повернути 7,5 мільйона людей. Я говорив про це, був міністр фінансів тощо. Вони показали – 10,8 мільйона пенсіонерів. Якщо ми не повернемо 7,5, якщо ми не виведемо з "тіні" всіх платників податків, у нас серйозний виклик і після війни. Тому нам потрібно повернути доросле населення в Україну. Нам потрібно повернути наших дітей, студентів тощо. Без примусу. Зробити всі умови, щоб вони хотіли це зробити. З ними треба спілкуватись", – висловився президент.

Він додав, що частина українців за кордоном не можуть знайти роботу. Це одне з завдань, яким повинне займатися Міністерство української єдності – тобто дати роботу в Україні.

Зеленський також висловився щодо повернення з-за кордону українських чоловіків призовного віку. Він сказав, що іноземні держави не хочуть повертати чоловіків, бо їм це політично невигідно.

"Політично це не дуже вигідно всередині тих чи інших держав – сказати, що ми відправляємо українців додому, і для нас дуже дороговартнісно підтримувати їх. Простіше підняти це питання на зустрічі з президентом України, а потім сказати, що президент звернувся з проханням повернути українців. Авжеж, я тільки – за, якщо українці приїдуть. Але без примусу", – сказав глава держави.

Він вважає, що іноземним державами вигідно не витрачати кошти на фінансову допомогу українським біженцям, а відправити їх додому.

"Ще раз підкреслюю: я – за те, щоб вони приїхали. Я б дуже хотів, щоб усі українці були тут, за умови їх рішення", – додав президент.

Нагадаємо, раніше у серпні Зеленський анонсував створення в Україні нової інституції – фактично "міністерства української єдності". Президент назвав завдання цього відомства.

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