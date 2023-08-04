Зеленський заявив "про повернення війни назад – державі-агресору"

Глава держави також порадив "російським терористам" навіть не сподіватися, що їм вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу чи створити чергову цінову катастрофу.

Президент України Володимир Зеленський відзвітував про засідання Ставки та подякував СБУ "за повернення війни назад – державі-агресору".

Про це глава держави сказав у відеозверненні 4 серпня.

Зауважимо, вранці 4 серпня росіяни заявили про атаку надводними дронами на військово-морську базу в Новоросійську. Один із дронів пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк", який перекинувся на бік.

Ставка верховного головнокомандувача

Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке було тривалішими, ніж планувалося.

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"Детально розібрали ситуацію на передовій, усі напрямки – ті, де тримаємо оборону, ті, де крок за кроком рухаємося вперед. Доповідали командувачі: Головком Залужний, генерал Сирський, генерал Тарнавський. Детально проговорили, як саме і в які терміни, яким забезпеченням, якою логістикою буде більший результат для України", – розповів президент.

Він також повідомив про максимальне спрощення і прибирання всієї бюрократії щодо виробництва боєприпасів та зброї оборонно-промисловим комплексом України.

"Доповідав міністр стратегпрому Камишін. Результат буде", – запевнив глава держави.

Експорт зерна

Про Чорне море та продовольчий експорт, безпеку українських портів на Ставці доповідали командувач ВМС, урядовці, керівники розвідки.

"Хай російські терористи навіть не сподіваються, що їм вдасться спровокувати глобальну продовольчу кризу чи створити чергову цінову катастрофу", – наголосив Зеленський.

Він повідомив про роботу з усіма партнерами України і в регіоні, і загалом у світі, щоб гарантувати продовольчу безпеку.

Доповідь СБУ

Президент України також повідомив про доповідь від голови СБУ Василя Малюка.

"Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся", – зазначив глава держави.

Зустріч щодо "Формули миру"

Президент нагадав, що 5 серпня у Джидді – у Саудівській Аравії – розпочнеться зустріч радників очільників держав і представників МЗС щодо "Формули миру". На зустрічі будуть представлені багато країн, різні континенти, зокрема й держави Глобального Півдня.

"Це дуже важливо, бо в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації "Формули миру", – пояснив український лідер.

Він також заявив про рух до Глобального саміту миру.

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"Дуже важливо, що світ бачить: справедливе й чесне завершення російської агресії дасть користь усім у світі. Усім! Звільнення української землі від окупантів – це відновлення повної поваги до міжнародного права й Статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці – це повернення спокою міжнародним відносинам і стабільності глобальному життю", – наголосив Зеленський.

Зустріч з американськими політиками

Президент також поінформував, що мав нагоду ще раз подякувати всім, хто у США допомагає Україні захищати свободу: обом партіям, Конгресу, президенту Джо Байдену, кожній родині та спільноті.

"Американське лідерство справді життєво важливе. І не лише для свободи в нашому регіоні – це глобальні речі. І на зустрічі з Крістофером Крісті, одним із впливових діячів американської політики, членом Республіканської партії, ми говорили саме про те, наскільки важливо посилювати підтримку свободи, підтримку демократії. І я вдячний за те, що пан Крісті – із тих людей, хто прагне бачити ситуацію на власні очі. Свій візит в Україну він розпочав із відвідання Бучі. Там бачиш повністю, що несе Україні та всій Європі, усьому вільному світу російська агресія", – розповів Зеленський.