Зеленський заявив про позитивні рішення щодо винищувачів для України

Президент зауважив, що ці рішення залишилися за лаштунками, аби не готувати Росію.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про певні позитивні рішення щодо передавання державі західних винищувачів.

Про це глава держави сказав на пресконференції разом із головою Євроради Шарлем Мішелем та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Щодо винищувачів є певні позитивні рішення, які залишилися за лаштунками, не хочеться повністю готувати Російську Федерацію", – зауважив Зеленський.

Він також поінформував, що після візиту до Великої Британії, що відбувся напередодні, є наближення щодо рішення про передавання Україні далекобійної зброї.

Нагадаємо, цього ж дня раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене". Деталі він пообіцяв повідомити згодом.

Зауважимо, напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністру оборони країни Бену Воллесу вивчити питання, які літаки країна могла б передати Україні.

Водночас тоді ж держсекретар США Ентоні Блінкен ухильно відреагував на запитання про надання Україні винищувачів. Він сказав, що США "продовжуватимуть робити висновки про те, що потрібно Україні" та яке озброєння "може бути найбільш ефективним у використанні".

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