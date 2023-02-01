Зеленський заявив про публічні тортури Саакашвілі з боку влади Грузії: "Їхня мета – його вбити"

Президент України наголосив, що експрезидента Грузії було отруєно, і сьогодні його повільно вбивають.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада Грузії публічно катує і вбиває експрезидента країни, українського громадянина Міхеіла Саакашвілі. Президент також продемонстрував фото політика.

Про це Зеленський сказав під час спільної з президентом Австрії Александером ван дер Белленом пресконференції у Києві 1 лютого.

Президент показав фото Саакашвілі і сказав, що знімки йому передали перед зустріччю з австрійським колегою. Такі ж фото викладені і на Facebook-сторінці експрезидента Грузії.

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"Публічне катування громадянина України. Я не обговорюю питання, за що заарештували колишнього президента Грузії, які наслідки цього для політики і демократії в Грузії. Це їхнє внутрішнє питання. Я говорю про арешт громадянина України Міхеіла Саакашвілі, якого публічно катують щоденно. Я думаю, що їхня мета – його вбити", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Саакашвілі було отруєно, і сьогодні його повільно вбивають. В цьому контексті президент України запитав: "Грузія, її керівництво – вони за кого на сьогодні?".

"Вони нейтральні чи вони за Росію? Тому що Росія ставиться до своїх політиків так само, як і на сьогодні керівництво Грузії ставиться до вже не своїх політиків, а громадян України. І тому ще раз: вони нейтральні? Чи вони за Росію? Або вони просто проти України тощо?" – поставив запитання Зеленський.

За що засуджений Саакашвілі

Нагадаємо, 2018 року у Грузії суд заочно визнав Саакашвілі винним у "зловживанні службовими повноваженнями" і виніс вирок у вигляді трьох років ув’язнення. Згодом суд визнав політика винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі та виніс вирок про 6 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади на строк понад два роки.

У жовтні 2021 року Саакашвілі затримали одразу після його повернення до Грузії напередодні місцевих виборів у цій державі. Він вважає себе політв’язнем та неодноразово оголошував голодування.

За даними експертизи, у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", хоча до арешту він був майже здоровим.

Експерт-токсиколог Девів Сміт вважає, що Саакашвілі могли отруїти важкими металами у грузинській в'язниці.

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