Президент України Володимир Зеленський заявив про "складну фазу" у відносинах з Німеччиною. Він зазначив, що часто доводиться дуже довго переконувати Шольца передати Україні зброю.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.

Президент зазначив, що відносини України та Німеччини "хвилеподібні". Зараз вони перебувають у складній фазі через кількатижневі переговори про передавання Україні західних танків.

"Я змушений переконувати його допомогти Україні і постійно доводити йому, що ця допомога не для нас, а для європейців", - наголосив президент.

Володимир Зеленський додав, що він дуже вдячний Німеччині за системи ППО, які врятували багато життів українців.

Нагадаємо, президент України в Парижі зустрівся з Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом. Лідери держав обговорили передавання Україні зброї та українську "формулу миру". Після цієї зустрічі канцлер ФРН на пресконференції із Зеленським наголосив, що Росія не повинна виграти війну.

9 лютого на саміті у Брюсселі Олаф Шольц заявив, що Німеччина надає Україні найбільше допомоги серед усіх країн Європейського Союзу.

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