Зеленський заявив про союз Фіцо з Путіним: Словаччина вибухнула обуренням

У Братиславі наголошують, що сприймають реакцію Зеленського на погрози Фіцо, "як перебільшену".

Словаччина обурилася через слова українського президента Володимира Зеленського про союз словацького прем'єра країни Роберта Фіцо з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Словаччини.

"Ми рішуче відкидаємо будь-які безпідставні заяви про відкриття "другого енергетичного фронту", про який спекулює президент України Володимир Зеленський, а також сфабриковані звинувачення у будь-якому союзі з Володимиром Путіним", - наголошують у відомстві.

У Братиславі наголошують, що сприймають реакцію Зеленського на погрози Фіцо, "як перебільшену", і додають, що Україна "перебуває у затяжному військовому конфлікті". Мовляв, тому Києву "слід утримуватися від створення нових противників або вигадування ідеї "другого фронту".

У повідомленні МЗС додають, що "надавали і продовжуватимемо надавати гуманітарну допомогу вразливим і серйозно постраждалим людям в Україні в міру наших можливостей".

"Крім того, наші українські колеги в Міністерстві закордонних справ не повинні залишати поза увагою той факт, що російський газ, який транспортується через українську територію, приносить Україні значні доходи, що мають вирішальне значення для економіки країни", - додали в словацькому МЗС.

Нагадаємо, 22 грудня Роберт Фіцо відвідав Москву, де мав "тривалу розмову" з диктатором Володимиром Путіним після заяви президента Зеленського щодо неможливості продовження транзиту російського газу через Україну.

Після цього президент Володимир Зеленський заявив: Путін, схоже, доручив Роберту Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".

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