Зеленський заявив про спецзаходи задля трибуналу щодо РФ: "Українці вистоять, буде новий "Нюрнберг"

Президент запевнив, що будуть знайдені інструменти, аби "російські вбивці і кати" отримали справедливі вироки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 31 березня в Бучі відбулись спецзаходи, щоб прискорити роботу заради трибуналу щодо агресії Росії.

Про це глава держави розповів у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що головне слово сьогодні – справедливість.

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"Справедливість – для нашої держави, для всіх наших людей, які втратили рідних, близьких, втратили здоров’я, дім, нормальне життя через російську агресію, через терор окупанта", – уточнив президент.

Він повідомив, що цього дня в Бучі, в річницю звільнення міста, і в Києві відбулись спеціальні заходи. Це саміт і переговори, друга конференція United for Justice – "Об’єднані заради справедливості".

"Усе це – щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати", – пояснив глава держави.

"І вони отримають. Стовідсотково. Ми це забезпечимо. Знайдемо формати, знайдемо інструменти", – наголосив він.

Зеленський подякував усім, хто в цьому допомагає. Він зазначив, що в цьому першому Бучанському саміті взяли участь представники майже 50 країн. І це лише початок.

"Дякую лідерам Словенії, Словаччини, Хорватії і Молдови, які сьогодні відвідали Україну, які особисто підтримали Бучу – вшанували пам’ять усіх, хто загинув у місті у час російської окупації", – виголосив український лідер.

Він також традиційно подякував українським військовим – усім, хто бʼється за державу зараз, і всім, хто бився від 2014 року.

"Українці вистоять у цій війні. Ми звільнимо нашу землю і всіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено. Буде новий "Нюрнберг" – щодо рашистів", – запевнив президент.

Зауважимо, 31 березня – рівно рік після звільнення Бучі від російських окупантів. Зеленський цього дня нагадав, що місто було захоплене ворогом 33 дні. За цей період там загинули 1400 людей, із них – 37 дітей. У братських могилах і камерах тортур було знайдено понад 175 осіб.

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